Si è spenta a 58 anni l'autrice Lorenza Cingoli: sue le idee dei programmi per ragazzi di maggiore successo, come Melevisione e Albero Azzurro

Il mondo della televisione italiana, in particolare dei programmi dedicati ai più piccoli e ai ragazzi, è a lutto per la prematura e dolora scomparsa di Lorenza Cingoli. Si è spenta a soli 58 anni colei che ha ideato tanti programmi che hanno cresciuto intere generazioni, come L’Albero Azzurro e La Melevisione.

Il suo volto raramente è apparso nei piccoli schermi delle tv degli italiani, ma le sue idee, i suoi programmi, la sua arte, perché di vera e propria arte si parla, ha accompagnato nella crescita intere generazioni di bambini e adolescenti.

Nelle ultime ore si è diffusa la tragica notizia della scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice, scrittrice e sceneggiatrice di grande successo e pregio.

Era nata il 13 marzo del 1965 ad Ancona, ma si era poi trasferita a Milano, dove poi ha sempre vissuto. Se ne è andata a soli 58 anni per cause che, al momento, non sono state ancora rivelate.

Laureata in Storia Moderna e contemporanea, aveva anche svolto il lavoro di docente di Docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il cordoglio di Rai Kids per Lorenza Cingoli

Durante il suo connubio con la sezione Ragazzi della Rai, ha dato vita ad alcuni dei programmi per bambini e adolescenti di maggiore successo. Come L’Albero Azzurro e La Melevisione.

L’emittente televisiva ha pubblicato un toccante messaggio di cordoglio sui propri canali:

“Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli. Autrice di trasmissioni che hanno segnato la storia della Tv per ragazzi come L’ Albero Azzurro e La Melevisione, si è distinta anche come sceneggiatrice di film, come il cartoon “Johan Padan a la descoverta de le Americhe” insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio “Berni e il giovane faraone”, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, oltre che di serie di fiction per ragazzi e soprattutto di libri e racconti per giovani e giovanissimi. Fino a questi ultimi mesi di lavoro per la scrittura del programma “Calzino”, la sede Rai di Torino è stata la sua “casa”, il luogo dell’impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni. I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni”.

LEGGI ANCHE: Tommasino, amico e collaboratore di Fiorello, morto a 84 anni.