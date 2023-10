Tommasino Accardo, attore siciliano famoso per le comparsate al fianco di Fiorello, si è spento per sempre a 84 anni

Tommasino, storico collaboratore e amico di Rosario Fiorello, è deceduto nella giornata di ieri all’età di 84 anni. Viveva in Provincia di Roma ed ormai era in pensione, ma in tantissimi lo ricordano per le numerose apparizioni al fianco del noto cantante e conduttore siciliano. Quest’ultimo ci ha tenuto a salutarlo pubblicamente, con un post su X (ex Twitter).

Una presenza che sebbene non sia mai stata centrale in un programma o in un film, tutti ricordano con affetto e simpatia.

Se ne è andato per sempre, all’età di 84 anni e per cause che non sono state rese note, l’attore siciliano Tommaso Accardo, meglio noto con il soprannome di Tommasino.

Nato il 26 marzo del 1939 a Gibellina, piccolissimo comune della provincia di Trapani, nella più profonda Sicilia, Tommaso Accardi ha avuto il suo successo solo in tarda età. Di fatto, da quando Rosario Fiorello, uno dei volti più noti della televisione e della radio italiana lo ha scoperto e voluto con sé.

Tutti hanno visto almeno una volta una delle pubblicità del noto gestore telefonico di cui Fiorello è stato testimonial a lungo. Ecco, in tutti quegli spot, presenza fissa era anche Tommasino.

Pubblicità ma non solo. Visto che Fiorello lo ha portato con sé anche in molti palcoscenici teatrali, studi televisivi o radiofonici in cui ha lavorato negli anni passati.

Le altre apparizioni di Tommasino

Fiorello ma non solo. Visto che Tommaso Accardo ha avuto modo anche di far parte di diversi film e serie tv di discreto successo.

Nel 1985, ad esempio, recitò nel film del regista Sergio Martino intitolato “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone“, insieme ad Andrea Roncato e Gigi Sammarchi.

Nel 1999 fece parte del cast del film “Sogno di una notte di mezza estate” e nel 2006 nel film “Ma l’amore…sì!“.

Più recentemente, era apparso in tre putate della celebre serie tv comica Boris.

Attualmente viveva a Mentana, in provincia di Roma, e ad annunciare il suo decesso è stato lo stesso Fiorello, con un breve ma toccante messaggio pubblicato su X, l’ex Twitter.

Tutti ricordano Tommasino con affetto e simpatia, come testimoniano i tanti messaggi ricevuti in queste ore.