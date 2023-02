Lorenzo Chirico è un ragazzo di 15 anni come tanti altri, che sogna un giorno di diventare calciatore. Il suo desiderio, circa un anno fa, ha rischiato di infrangersi dopo che il suo ginocchio ha ceduto. I medici che lo hanno assistito e soprattutto suo papà Alessandro, tuttavia, hanno fatto in modo che il giovane possa continuare a sperare in un futuro nel calcio, l’amore della sua vita.

Ad intervistare il ragazzo e suo papà, protagonisti di questa storia bellissima fatta di speranza, passione, dedizione e amore, i giornalisti di Fanpage.it che li hanno raggiunti a Piacenza, città in cui Lorenzo ha iniziato a giocare a pallone e in cui in questo periodo si sta curando per il grave infortunio al ginocchio subito circa un anno fa.

Il 15enne ha raccontato che durante la semifinale del campionato scorso, ha messo male la gamba e si è subito accorto che fosse accaduto qualcosa di grave al suo ginocchio.

Arrivato in ospedale, la diagnosi è stata subito chiara: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

I giorni senza calcio, diventati poi settimane e mesi, sono stati e sono tutt’ora durissimi per lui che corre dietro ad un pallone da quando aveva solo 4 anni.

Il gesto del papà di Lorenzo Chirico

Fanpage.it ha intervistato anche il chirurgo che ha operato Lorenzo Chirico, che ha raccontato quanto successo.

Dopo un infortunio del genere, ha detto il dottore, per tornare a giocare a calcio è necessario ricostruire il legamento. Ciò può avvenire in due modalità.

O si prende il tendine di una persona deceduta, ma il risultato è sempre meno soddisfacente rispetto all’utilizzo utilizzare tessuto ancora vascolarizzato. Oppure si ricorre al tendine della stessa persona infortunata.

Il chirurgo e la sua equipe, però, hanno avuto un’idea alternativa e rivoluzionaria. Quelle di prendere il legamento da un’altra persona in vita e, in particolare in questo caso, dal papà di Lorenzo, Alessandro.

Dopo qualche dubbio il signore e il ragazzo si sono convinti. L’intervento è perfettamente riuscito ed è la prima volta in Italia che accade un episodio simile. All’estero, invece, è già stato effettuato diverse volte.

La riabilitazione del giovane calciatore durerà ancora a lungo, ma ora la possibilità che il suo ginocchio possa cedere di nuovo, è molto minore.