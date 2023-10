L’affetto che ha ricevuto in questi giorni la famiglia di Lorenzo Della Femine è stato immenso. Tuttavia, alcune persone hanno al contrario deciso di fare qualcosa di non bellissimo, come raccolte fondi che nulla avevano a che fare con i parenti stessi della vittima. A denunciarlo è stata Susy, moglie della star del web scomparsa nei giorni scorsi a soli 40 anni. Cosa è successo.

Il mondo del web italiano è sconvolto da qualche giorno, da quando si è diffusa la triste notizia della scomparsa di uno dei content creator più seguiti e amati dei social, Mister Pella Pazzo.

Lorenzo Della Femine, questo il nome del tiktoker napoletano, si è spento a soli 40 anni, improvvisamente, gettando nello sconforto più assoluto i suoi tantissimi fan (circa due milioni), e soprattutto i suoi familiari.

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, nella clinica Villa Dei Fiori di Acerra, in cui il 40enne era ricoverato da qualche giorno, a seguito di un malore improvviso che lo aveva colpito.

Già nella serata di lunedì, in tantissimi si erano recati fuori dalla clinica e dalla casa del tiktoker, a Casalnuovo, per mostrare vicinanza alla famiglia del loro beniamino.

La scena si è ripetuta ieri, mercoledì, davanti alla chiesa in cui alle 19:00 si è celebrato il funerale di Lorenzo.

False raccolte fondi per la famiglia di Lorenzo Della Femine

Tra i tanti bei gesti, abbracci virtuali e non, striscioni e messaggi di cordoglio, c’è stato anche chi, purtroppo, ha deciso di fare qualcosa di tutt’altro che bello.

A denunciare tutto è stata proprio Susy, vedova di Lorenzo, che nel dolore più inconsolabile ha dovuto trovare la forza di mostrarsi in pubblico per fare chiarezza.

A quanto pare, alcune persone hanno aperto delle raccolte fondi. Soldi che a detta loro sarebbero serviti alle spese del funerale ed al sostentamento della stessa Susy e dei suoi tre bambini rimasti senza papà.

La donna, sui social, si è dissociata completamente da queste persone e dal loro gesto, spiegando che lei e la sua famiglia non c’entrano nulla. Ecco le affrante parole della donna: