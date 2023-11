Un lutto molto grave ha colpito l’intera comunità di Arce, in provincia di Frosinone, lo scorso martedì 6 novembre. Lorenzo Germani, un ragazzo di soli 19 anni, ha perso la vita in circostanze da chiarire. A trovarlo nel letto esanime, un suo amico di 50 anni che lo stava ospitando per la notte. Enorme il dolore in tutta la cittadina.

Necessiterà di ulteriori indagini la vicenda della morte di un ragazzo di soli 19 anni di Arce, piccolo comune di 5mila abitanti situato nella provincia di Frosinone.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 13:00 dello scorso martedì 6 novembre.

Un uomo di 50 anni residente nella zona ha allertato i soccorritori del 118, chiedendo loro di precipitarsi nella sua abitazione.

Arrivati sul posto, i medici e gli infermieri hanno trovato un ragazzo di 19 anni disteso sul letto, ormai esanime. Il suo cuore si era già fermato e gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La vittima si chiamava come detto Lorenzo Germani e si trovava in casa del suo amico che lo stava ospitando per la notte.

il 50enne, preoccupato dal non vedere il suo giovane amico svegliarsi, all’ora di pranzo è andato a controllare e lo ha trovato immobile e senza respiro.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi nella casa e trasferito la salma all’obitorio dell’ospedale di Santa Scolastica.

La Procura, che ha aperto un’indagine, ha disposto un’autopsia che verrà svolta in questi giorni. Da un primo esame cadaverico, non è stato riscontrato alcun segno di violenza.

Dolore per la morte di Lorenzo Germani

Lorenzo Germani era conosciuto e ben voluto da tutti nella piccola comunità di Arce.

Sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Uno dei più toccanti è stato quello del sindaco Luigi Germani, che oltre a Lorenzo ha voluto ricordare anche la vice sindaco del Comune di Roccadarce, Marilena Di Folco di 42 anni, scomparsa per una malattia. Ecco le parole del primo cittadino: