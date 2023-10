Lorenzo Mappelli precipita dal sesto piano mentre pulisce i vetri del terrazzo: l’ipotesi degli inquirenti

Stava pulendo i vetri del terrazzo, quando è accaduto l’imprevedibile. Lorenzo Mappelli ha perso l’equilibrio, forse a causa di un sciame di vespe ed è precipitato dal sesto piano. Aveva 59 anni.

Il tristissimo episodio è accaduto a Roma, precisamente in un palazzo situato lungo via Luigi Soldati Tiburzi. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che mentre Lorenzo Mappelli stesse pulendo i vetri del terrazzo, delle vespe abbiano cominciato a ronzargli intorno. Impaurito e nel tentativo di scacciarle via, il 59enne avrebbe perso l’equilibrio. Sul posto sono subito giunti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti delle forze dell’ordine. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Era ormai troppo tardi, i paramedici sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto.

La famiglia è ancora incredula e sconvolta, tanto il dolore per l’improvvisa ed inaspettata perdita del 59enne.

Era forte e attaccato alla vita. Sempre disponibile per la sua mamma. Sono giorni che ci lamentiamo per le vespe. Qualcuno dal Municipio ha fatto anche un sopralluogo, ma nessuno capisce da dove arrivino. Così nessuno ha fatto nulla.

I vicini e gli amici stanno ricordando con affetto Lorenzo Mappelli, ancora increduli dopo la straziante notizia. Uno sciame di vespe che ha portato al decesso di un uomo, che stava solo pulendo i vetri del suo terrazzo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e gli ultimi drammatici momenti di vita del 59enne. Sembrerebbe che gli agenti abbiano confermato la versione della famiglia. Lorenzo avrebbe perso l’equilibrio per colpa delle vespe. Non sarebbe riuscito ad evitare la caduta e sarebbe precipitato per sei piani. L’impatto a terra con il suolo è stato fatale.

Da giorni segnaliamo sciami di insetti, nessuno ha fatto nulla.

Questo è quanto sottolineato dalla famiglia Mappelli e da diversi vicini dopo la tristissima vicenda.