Una comunità intera ed una famiglia distrutte nell’apprendere la notizia della morte di un ragazzo di soli 18 anni, Lorenzo Pio, che si è spento per sempre dopo oltre un mese di agonia. Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 ed il 4 luglio scorsi, a Policastro, nel Cilento.

Un’agonia durata un mese e mezzo, durante il quale tutti hanno sperato che ci potesse essere un lieto fine.

Lorenzo Pio, nella notte tra il 3 ed il 4 luglio scorsi, mentre era a bordo del suo scooter di cilindrata 125, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale a Policastro, nel Cilento, in Provincia di Salerno.

Si è schiantato, per cause ancora in corso di accertamento, ad alta velocita contro una Ford Focus che proveniva in senso opposto.

Il ragazzo, sbalzato per diversi metri sull’asfalto, ha riportato traumi gravissimi che ne hanno decretato un ricovero tempestivo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sapri.

Li il ragazzo ha sofferto e lottato per oltre 40 giorni, fino a ieri, quando il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Cordoglio per la morte di Lorenzo Pio

La notizia si è diffusa in poche ore in tutta la zona del Cilento, da Sapri, luogo in cui è avvenuto l’incidente e in cui era ricoverato, a Policastro, comune del quale Lorenzo Pio era originario e in cui risiedeva.

Tutti conoscevano Lorenzo, che tra poco avrebbe iniziato il suo ultimo anno nell’istituto turistico e che giocava a calcio in una società locale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web e sui social in queste ore, da parte di amici e conoscenti che hanno voluto mostrare vicinanza ai familiari del ragazzo.

Anche Giovanni Fortunato sindaco di Policastro, ha voluto mandare un messaggio di affetto alla famiglia. Ecco le parole del primo cittadino: