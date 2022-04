La tragica ed improvvisa morte del piccolo Lorenzo Pizzuti, ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari. Il giorno di Pasquetta per loro doveva essere un momento di festa, che invece si è trasformato presto in una tragedia, subito dopo aver mangiato.

La donna che era alla guida del mezzo, al momento risulta essere indagata per il reato di omicidio colposo. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Il dramma si è consumato lo scorso lunedì 18 aprile, il giorno prima del compleanno del piccolo. Precisamente nel giardino della sua abitazione nelle campagne di Olevano Romano, a Roma.

Subito dopo mangiato, la ragazza di 26 anni e Lorenzo sono saliti sul quad per fare un giro. Stavano giocando sull’erba, quando all’improvviso il veicolo si è ribaltato ed è finito sia sulla donna che sul bimbo.

All’amica di famiglia ha provocato dei traumi gravi, ma non risulta essere in pericolo di vita. Invece il piccolo è morto sul colpo. Per il medico legale, Lorenzo è deceduto a causa di un’emorragia, provocata appunto dall’enorme peso del mezzo a quattro ruote.

Il martedì, il bambino avrebbe compiuto 6 anni e non vedeva l’ora di poter festeggiare il suo compleanno, sempre nel giardino di casa, insieme ai suoi amici. Tuttavia, la morte è avvenuta poche ore prima.

Il dolore della mamma di Lorenzo Pizzuti

Le forze dell’ordine al momento sono ancora a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Il pm di turno ha anche deciso di disporre l’autopsia sul corpo, che verrà eseguita nelle prossime ore.

Il medico legale però, crede che questo esame non potrà dare altre risposte, poiché la dinamica dell’incidente sembra essere abbastanza chiara. La mamma in un’intervista con il quotidiano La Repubblica, sconvolta dalla perdita subita, ha dichiarato: