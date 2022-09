Sono arrivati i primi risultati dell’esame autoptico disposto dalla Procura sul corpo di Lorenzo Squillace, il giovanissimo bagnino di San Benedetto del Tronto, scomparso lo scorso sabato a seguito di un malore improvviso. Le analisi emocromiche hanno evidenziato un’infezione della quale, come hanno confermato i medici legali, ci si è accorti troppo tardi.

Un episodio drammatico e completamente inaspettato, lo scorso sabato 10 settembre, ha colpito una famiglia e una comunità intera, quella di San Benedetto del Tronto.

Lorenzo, un ragazzo di soli 18 anni, ha accusato un malessere e si è spento poche ore più tardi.

Era un ragazzo sano, allenato, con uno stile di vita assolutamente regolare e che non aveva mai avuto problemi di salute.

La mattina di sabato si è sentito male ed ha chiesto a sua mamma Paola, una stimata insegnante, di accompagnarlo in ospedale. I due sono arrivati all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto poco dopo.

La donna ha lasciato il figlio nelle mani dei medici del pronto soccorso, giusto per il tempo di trovare parcheggio. Al suo ritorno nel nosocomio, come hanno raccontato alcuni media locali, ha trovato Lorenzo già intubato e in fin di vita.

I medici avevano predisposto anche un trasferimento nell’ospedale regionale Torrette di Ancona. Trasferimento che doveva essere effettuato con un elisoccorso, ma che non è stato mai effettuato perché Lorenzo si è purtroppo spento poco dopo.

Le cause del decesso di Lorenzo Squillace

Gli amici e tutti coloro che conoscevano Lorenzo Squillace sono distrutti da quanto capitato al 18enne.

Uno dei suoi più cari amici, intervistato da un media locale, ha raccontato che Lorenzo non beveva nemmeno alcolici, aveva un fisico asciutto e atletico.

A fare chiarezza sulle cause che hanno decretato il decesso del giovane, sono arrivati i primi risultati dell’autopsia svolta sul suo corpo.

A quanto pare aveva un’infezione al sangue che non è stata purtroppo scoperta in tempo.

Nei prossimi giorni, altri esami potranno far emergere nuovi dettagli e far luce su ciò che ha messo fine alla vita di un giovane che soltanto qualche settimana fa era diventato maggiorenne.

Seguiranno aggiornamenti su questa triste vicenda.