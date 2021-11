Aveva fondato gli UB40 nel 1977 e ha venduto 70 milioni di dischi: il mondo della musica piange la morte di Terence Wilson, in arte Astro

Il mondo della musica britannica e internazionale hanno da poche ore appreso la tragica notizia della morte di Terence Wilson, conosciuto con il nome d’arte Astro, cantante e musicista, membro fondatore del gruppo UB40. Una malattia lo ha colpito qualche mese fa e lui si è spento a 64 anni dopo aver tentato di lottare con tutte le sue forze.

Ne aveva ancora di cose da fare Terence Wilson. Aveva dedicato gran parte della sua vita alla musica, che gli aveva restituito tutto rendendolo famoso e apprezzato in tutto il mondo.

Poi la vita, invece, ha deciso di togliergli anni in cui avrebbe potuto continuare a deliziare milioni di fan in tutto il mondo con le sue melodie e con la sua voce.

Qualche mese fa Astro è stato colpito da una malattia che ha presentato i suoi sintomi molto presto. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime settimane, fino a quando il cantante e artista si è spento per sempre.

La carriera di Astro

Astro, questo il suo nome d’arte, era diventato famoso insieme ai suoi compagni quando, nel 1977, hanno fondato la band UB40. Molto singolare la scelta del nome della band di Birmingham, in Gran Bretagna. Quelle lettere e quelle cifre, infatti, sono l’acronimo del modulo da compilare per ricevere il sussidio di disoccupazione in Inghilterra.

Oltre a Terence Wilson (Astro), i membri fondatori erano Ali Campbell, Robin Campbell, Earl Falconer, Jim Brown, Brian Travers, Norman Hassan, Jimmy Lynn, Yomi Babayemi e Michael Virtue.

Un’altra curiosità legata a questo gruppo è che, all’inizio, nessuno dei membri sapeva suonare uno strumento.

Il genere che suonavano e che gli attuali membri suonano ancora è un mix tra Pop, Reggae e Rock. Tra decine di album, live e singoli di successo, gli UB40 hanno venduto, nel corso degli anni, oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo.

Astro, insieme ad Ali Campbell, si era separato dal gruppo, continuando una carriera parallela formando un’altra band. I due avevano in programma un tour nel 2022.

La notizia della morte del cantante si è diffusa in tutto il mondo dopo che è apparso un post sui profili social dello stesso Terence e di Ali.