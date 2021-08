Una passeggera italiana ha avuto la fortuna di vincere alla Lotteria Ryanair. Comprando un biglietto di soli due euro, infatti, Lorena si è resa protagonista di un’importante vincita. Il montepremi vinto dalla donna è di cento mila euro. Dopo la vincita, la fortunata passeggera ha dichiarato di essere sotto shock ed ha anche svelato cosa ne farà dei soldi vinti.

Durante un volo Ryanair Orio al Serio- Siviglia, una donna italiana si è resa protagonista di un evento molto fortunato. Acquistando un biglietto di soli due euro alla Lotteria Ryanair, Lorena ne ha vinti cento mila. Ricordiamo che da sempre i clienti che partecipano alla lotteria sostengono anche enti di beneficenza in tutta Europa.

Più precisamente la fortunata passeggera, durante il volo Orio al Serio- Siviglia, ha deciso di acquistare un gratta e vinci della lotteria da soli due euro. Qualche giorno dopo, dunque, Lorena ha partecipato alla finalissima di tale lotteria dove in palio c’era il montepremi altissimo pari a un milione di euro.

Dopo aver scoperto l’ingente vincita, la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste sono state le sue parole:

Sono felicissima e potrei essere ancora un po’ sotto shock. La differenza che questa vittoria farà sia per la mia famiglia che per me è difficile da esprimere a parole.

Infine, la fortunata passeggera ha concluso:

Non vedo l’ora di organizzare una festa per tutti i miei amici e la mia famiglia e non vedo l’ora di fare molti viaggi in futuro con la mia vincita. Sarò anche in grado di estinguere il mutuo per la casa, il che è fantastico.