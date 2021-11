Il mondo del cinema, della televisione e del teatro statunitensi e mondiali hanno da poche ore appreso la notizia della morte di un grande artista, famoso per decine di ruoli in serie tv e film di grande successo. Commoventi i messaggi di cordoglio scritti dagli amici più cari e dai colleghi più affezionati di Lou Cutell.

Cutell si è spento improvvisamente nella sua casa di Los Angeles. Aveva 91 anni.

Era nato il 6 ottobre del 1930 a New York City da genitori siciliani e ben presto la sua famiglia si è traferita a Los Angeles. Fin da bambino aveva mostrato la sua grande passione ed il suo talento per la recitazione. Dopo aver studiato, laureandosi all’Università della California, ha esordito nel mondo teatrale nel 1961. Il palcoscenico era uno dei più importanti, quello di Broadway, e il nome della commedia era “The Young Abe Lincoln”.

Successivamente si è dedicato alla televisione ed al cinema, ma di tanto in tanto ha sempre adorato tornato sui palcoscenici teatrali. Come a fine anni ’90, quando ha scritto ed interpretato la commedia “Sicilan Bachelor”, sempre a Broadway.

I maggiori successi di Lou Cutell

Uno dei ruoli che lo hanno portato al successo, è stato quello di Amazing Larry nel film del 1985 “Pee-wee’s Big Adventure“. Sull’account Twitter ufficiale di Pee-wee Herman, è comparso questo toccante messaggio:

Oltre al mio film, la mia cosa preferita in cui Lou ha recitato è stata quando ha interpretato un dottore alieno in Frankenstein Meets the Spacemonster del 1965. Nella vita reale era un uomo meraviglioso: dolce, premuroso e senza pretese. Era anche furbo e perfidamente divertente

Per quanto riguarda la televisione si menzionano le apparizioni di Lou Cutell in serie di successo globale come Grey’s Anatomy, Seinfeld, Will & Grace, How I Met Your Mother e molte altre.

Mark Furman, amico e attore di grande spessore, ha voluto ricordarlo così in una nota pubblicata sui propri canali social: