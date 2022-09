Loujin, morta di sete a soli 4 anni tra le braccia della sua mamma

Le foto della piccola Loujin si sono diffuse sui social nelle ultime ore, spezzando il cuore del mondo intero. La bimba di soli 4 anni si trovava su un barcone da 10 giorni, è morta di sete tra le braccia della sua mamma.

Il messaggio pubblicato su Facebook dall’attivista Nawal Soufi e diventato virale, punta il dito contro le politiche europee:

Loujin è morta a causa delle politiche europee. È morta tra le braccia della madre mentre diceva: mamma ho sete. Non credo ci siano tante parole da dire… La foto parla da sola.

Scusami! Ce l’ho messa tutta, ma degli adulti molto cattivi hanno deciso di non mandarti i soccorsi. Scusami e sappi che il mio cuore batteva fortissimo ogni volta che mi richiamava quel turaya che avevate a bordo di quella barca. Adesso so quasi per certo, che altri due adulti sono ancora dispersi, perché caduti in acqua durante le operazioni di soccorso.