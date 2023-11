Ore di terrore quelle che hanno dovuto vivere la stella del calcio mondiale Neymar e la sua compagna Bruna Biancardi. Stando a quanto riportato da alcuni media brasiliani, dei malviventi armati avrebbero tentato di rapire la bambina appena nata della coppia, facendo irruzione nella casa dei genitori della modella.

Credit foto: neymarjt – Instagram

Mesi di alti e bassi quelli vissuti nell’ultimo periodo da Neymar Junior, stella del calcio brasiliano e mondiale.

L’estate scorsa si è trasferito in Arabia per giocare nell’Al Hilal. Poco dopo, un grave infortunio stagione ha già messo fine alla sua stagione.

Parallelamente alla sua vita sportiva, anche quella privata gli ha dato delle emozioni, non sempre serene e felici.

Poco più di un mese fa, ad esempio, la sua compagna, la bellissima modella e influencer Bianca Biancardi lo ha reso papà della piccola Mavie. Un evento, quello della nascita della piccola, celebrato in ogni modo possibile dalla coppia. Neymar, sul suo profilo Instagram, aveva scritto:

La nostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita ❤️🙏🏼 Benvenuta, figlia mia! Sei già molto amata da noi.. grazie per averci scelto ✨

Paura per la figlia neonata di Neymar

Credit: neymarjr – Instagram

Nelle settimane successive alla nascita di Mavie, le riviste di gossip brasiliane hanno parlato di un presunto tradimento di Neymar e della fine della storia con Bianca Biancardi.

Tutte queste voci, però, vengono messe per adesso in secondo piano per un fatto terribile avvenuto in questi giorni.

A quanto pare, dei malviventi armati hanno fatto irruzione nella casa dei genitori di Bianca, a San Paolo, con l’obiettivo di rapire proprio la piccola Mavie.

Le 3 persone entrate in casa avrebbero legato e imbavagliato i genitori della Biancardi, cercando poi la piccola.

Credit foto: neymarjt – Instagram

Fortunatamente, né Mavie né Bianca erano in casa, quindi si è concluso tutto con tanta paura e poco altro.

I malviventi, prima di allontanarsi, avrebbero fatto razzia di oggetti di valore.

Dopo che si è divulgata la notizia, a tranquillizzare tutti sono arrivati dei messaggi proprio da parte di Neymar e di Bianca. Il campione ha ringraziato Dio del fatto che stiano tutti bene in famiglia, nonostante il grande spavento.

In serata, poi, ha pubblicato una foto tra le storie del suo account Instagram, nella quale appare insieme alla sua bambina.