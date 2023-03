Luca Bergia, storico membro e fondatore della band italiana del Marlene Kuntz, è stato trovato privo di vita nella sua casa di Cuneo nella giornata di ieri, giovedì 23 marzo. Il musicista aveva solo 54 anni e, per il momento, sono ignote le cause del suo decesso. Innumerevoli i messaggi di cordoglio sul web.

Nella giornata di ieri il mondo della musica italiana e tutti gli appassionati del genere alternative rock, hanno appreso con incredulità e dolore alla notizia della scomparsa di Luca Bergia.

Il musicista, specializzato nella batteria e nelle percussioni, era uno dei fondatori e membri storici dei Marlene Kuntz, gruppo di rock alternativo nato nella provincia di Cuneo alla fine degli anni ottanta e affermatosi nel paese dagli anni novante in poi.

Il corpo senza vita del musicista è stato rinvenuto nella sua casa di Cuneo e al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso.

Per decenni ha composto musica e si è esibito insieme a Riccardo Tesio e Cristiano Godano. Poi, nel 2020, dopo aver passato il Covid e affrontato l’ultimo tour, aveva preso la decisione di lasciare la musica.

Luca Bergia aveva spiegato le motivazioni che lo avevano portato a questa scelta in un lungo post sui social network. Con l’occasione aveva anche annunciato che si sarebbe dedicato, da lì in avanti, all’insegnamento di scienze nei Licei.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore. Amici, colleghi musicisti, giornalisti, ma anche semplici fan, si sono mostrati estremamente addolorati e increduli nello scoprire della scomparsa di Luca.

I Subsonica, ad esempio, sulla loro pagina Facebook hanno scritto:

Stefania di Battista, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno, in cui il musicista aveva insegnato negli ultimi anni, ha scritto:

L’improvvisa e inattesa scomparsa di Luca Bergia, professore di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria I grado di Peveragno, ha colpito l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Chiusa di Pesio-Peveragno, in particolare gli alunni e i docenti che hanno lavorato insieme a lui. Riservato, amato per il suo carattere mite, discreto e cortese. Lo ricordiamo tutti come un uomo e un collega sensibile, appassionato e professionale, attento ai bisogni dei propri alunni: aveva un sorriso e una parola gentile per tutti. Siamo certi che il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori.