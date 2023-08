Luca Brignone ha perso la vita a soli 25 anni, mentre si trovava in vacanza con la fidanzata a Tenerife, in Spagna. Era originario di Cuneo.

Alessia, questo è il nome della sua ragazza, è convinta che avrebbe potuto salvarsi. Lei stessa ha raccontato quanto accaduto a La Stampa, ricordando quegli ultimi strazianti momenti in cui ha visto il suo fidanzato perdere la vita davanti ai suoi occhi.

Quando è arrivata quell’onda enorme, mi sono girata e non lo trovavo più, ho iniziato ad urlare ‘Luca, Luca’. Non lo vedevo. Poi altri me l’hanno indicato, era stato trascinato verso l’oceano. Era in mezzo a due onde, in una specie di risucchio. Andava su e giù, scendeva e saliva di continuo.

Alessia ha raccontato che i soccorsi sono arrivati troppo tardi, soltanto cinque minuti prima, Luca oggi sarebbe ancora qui con lei.

Sarei andata da lui, ma mi hanno sempre trattenuta a riva. Nessuno faceva niente. I soccorsi sono arrivati troppo tardi. Se fossero arrivati cinque minuti prima, Luca si poteva salvare.

Il corpo di Luca Brignone recuperato il giorno successivo

La tragedia è accaduta il 14 agosto, Luca Brignone è stato trascinato via da un’onda anomala mentre si trovava in vacanza con la sua fidanzata, in uno dei luoghi più frequentati in estate dai turisti. Il corpo senza vita del 25enne è stato restituito dall’oceano il giorno successivo, a Ferragosto. È stato recuperato a 150 metri di distanza dal punto in cui è scomparso.

Dopo il triste episodio, i familiari del giovane hanno raggiunto Tenerife. Il suo papà, la sua mamma e la sorella maggiore. Dovranno ora attendere l’esame autoptico, prima di poter riportare la salma del loro amato figlio in Italia.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità e tutti gli amici di Luca, che in queste ore lo stanno ricordando con strazianti post sui social network, accompagnati da foto che lo ritraggono sorridente e felice.