Tragedia a Chieti, Luca Fondati ha perso la vita a soli 24 anni mentre si trovava a bordo della sua moto. Purtroppo, il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha probabilmente urtato la cunetta laterale di raccolta delle acque.

Forse, a causa dell’elevata velocità, dopo lo svincolo, Luca Fondati ha perso il controllo della sua Kawasaki. Era originario di Ortona e risiedeva a Crecchio, in località Villa Consalvi. Il sinistro stradale si è verificato sulla strada che porta a Val di Foro, a Francavilla a Mare, in provincia di Chieti.

Non risultano altri mezzi coinvolti, da una prima ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, sembrerebbe che il 24enne abbia perso il controllo della moto da solo. Dopo l’impatto, la moto si è impennata ed è volata per diversi metri, terminando la corsa nel cortile di un palazzo. Nonostante indossasse il casco, il balzo gli è costato la vita. All’arrivo dei soccorsi, era ormai troppo tardi. Luca giaceva a terra privo di vita, mentre il mezzo è stato ritrovato a diversi metri di distanza. Lungo il tragitto, i pezzi di moto hanno aiutato a ricostruire quanto accaduto al 24enne. Per diverse ore, non è stato possibile nemmeno capire il modello del mezzo a due ruote, per via delle condizioni in cui era ridotto.

La moto di Luca Fondati posta sotto sequestro

Le autorità non hanno rinvenuto segni di frenata sull’asfalto e nemmeno buche o altri ostacoli che potrebbero aver causato la caduta di Luca. Per questo, la prima ipotesi che potrebbe aver causato il sinistro stradale, è quella dell’alta velocità. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, la moto è stata posta sotto sequestro, mentre il corpo del 24enne è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Chieti. Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia. L’esame potrebbe essere fondamentale per stabilire l’esatta causa del decesso e chiarire se potrebbe anche essersi trattato di un malore improvviso.