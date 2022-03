La città di Taranto piange la morte di un giovanissimo, che nel pomeriggio di sabato scorso ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Luca Stranges, questo era il suo nome, era in sella alla sua motocicletta quando ha impattato contro una vettura ed è caduto a terra. Aveva solo 18 anni e ne avrebbe compiuti 19 a luglio.

Purtroppo, il week end appena trascorso ha portato via con se l’ennesima scia di sangue dovuta a diverse vittime della strada.

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 16:00, un giovane di soli 18 anni è morto a seguito di un terribile incidente in motocicletta. Si chiamava Luca, aveva solo 18 anni ed una vita intera davanti, fatta di sogni e speranze. Tutto purtroppo spazzato via in pochi istanti di terrore.

Stava percorrendo, in sella alla sua moto, viale Jonico, un’importante arteria stradale che porta a Taranto, la città in cui lui era nato ed in cui viveva da sempre.

Per motivo ancora in corso di accertamento, ha sbattuto contro una vettura, una station wagon, cadendo poi rovinosamente a terra e finendo la sua corsa sulla pista ciclabile posta al bordo della carreggiata.

Aperta un’indagine per la morte di Luca Stranges

A bordo dell’altra vettura coinvolta nell’incidente c’era un uomo di 57 anni, residente sempre a Taranto, che è stato trasportato in ospedale. Non si trova in pericolo di vita.

Per quanto riguarda Luca Stranges, invece, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena si sono subito fermati per prestare il primo soccorso e per chiamare il 118.

I paramedici hanno raggiunto il luogo dell’incidente in pochi minuti, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Troppo violento l’impatto con l’asfalto e troppo gravi le conseguenti ferite e i traumi riportati.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunte anche le forze dell’ordine: sia gli agenti della Polizia Locale, che i Carabinieri della compagnia di Taranto.

Questi ultimi si sono occupati di effettuare i dovuti rilievi ed ora cercheranno di fare maggiore chiarezza possibile sulla dinamica dell’incidente. La volontà è quella di capire se ci siano state responsabilità da parte dell’automobilista coinvolto nel sinistro.