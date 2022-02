Si chiamava Rebecca Cucchi ed è purtroppo l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto all’inizio di questo 2022. Aveva 18 anni, compiuti solamente 15 giorni fa. Purtroppo all’arrivo dei medici, le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito.

Un lutto terribile che ha scosso migliaia di persone. Tanti suoi coetanei ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, poiché distrutti dalla perdita improvvisa.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di domenica 31 gennaio. Precisamente sulla Statale del Brennero, a Vaccoli, in provincia di Lucca.

Erano circa le 21.30 e Rebecca era a bordo di una Volkswagen Polo con altri 3 amici, più grandi di lei. Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto l’impensabile.

Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un Mercedes Van, che procedeva dal senso opposto. L’impatto è stato molto violento.

Rebecca è stata sbalzata fuori dal veicolo. Quando i medici sono intervenuti l’hanno trovata sdraiata sull’asfalto e nel momento in cui si sono avvicinati, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Tuttavia, con la speranza di poterla salvare, hanno deciso di portarla d’urgenza in ospedale.

Il tragico decesso di Rebecca Cucchi e la dinamica dell’incidente

I medici dal suo arrivo in pronto soccorso hanno provato a lungo con le manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Poche ore dopo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Il pm Sara Polino insieme alle forze dell’ordine, sta lavorando per ricostruire la dinamica del terribile incidente. Invece i 3 ragazzi che erano a bordo della Polo, insieme a Rebecca risultano essere ricoverati in ospedale, in condizioni gravi.

Inoltre, l’uomo alla guida della Mercedes è risultato positivo all’alcol test. Tuttavia, i medicinali assunti dopo il suo arrivo in ospedale, per i traumi riportati, potrebbero aver alterato i risultati del test.