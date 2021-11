Un’altra terribile tragedia ha colpito una famiglia intera e la comunità tutta di San Martino di Belluno, in Veneto. Luciano De Lorenzo, un giovane di soli 15anni, con tanti sogni da realizzare ed una vita intera davanti da vivere, è morto a seguito di un malore accusato mentre era a fare un’escursione in bicicletta con suo padre Michele. Gli inquirenti hanno nominato un medico legale che dovrà svolgere un’autopsia sul corpo del ragazzo e capire cosa ne abbia decretato il decesso.

Quando a morire è un ragazzo così giovane, a soffrire immensamente non è solo una famiglia, ma tutti coloro che vengono a conoscenza del terribile fatto.

Era una giornata esattamente come un’altra per Luciano. Lui aveva solo 15 anni, era poco più che un bambino, solare, intelligente e volenteroso di realizzare tutti i sogni che un ragazzo di quell’età è naturale che abbia.

Una passione poi, quella della bicicletta. Spesso e volentieri, lui e suo padre Michele De Lorenzo uscivano per fare delle escursioni nelle colline e nelle campagne limitrofe a San Martino di Belluno, la cittadina in cui hanno sempre vissuto.

Nel bel mezzo del giro, il giovane ha accusato un malore e ha chiesto aiuto a suo padre che era lì con lui.

La corsa in ospedale del papà di Luciano De Lorenzo

“Vedo tutto nero papà, non vedo più niente“. Sarebbero queste le ultime parole pronunciate da Luciano De Lorenzo, prima di accasciarsi al suolo sotto gli occhi di suo padre inerme.

L’uomo ha immediatamente contattato i soccorritori del 118, ma tutte le ambulanze del piccolo centro di soccorso locale erano impegnate in un’altra emergenza.

Da lì la decisione dell’uomo di sollevare suo figlio di peso, caricarlo in auto e portarlo di corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Martino. Lì i medici, che erano già pronti a soccorrerlo, hanno tentato di tutto pur di rianimare il ragazzo, ma tutti i loro sforzi sono risultati vani e ne hanno potuto solamente constatare il decesso.

Luciano frequentava la scuola edile di Sedico. Ora, tutti i suoi compagni e i docenti stanno organizzando una raccolta fondi per sostenere come possono la famiglia in questo drammatico momento. I funerali del giovane si terranno domani, sabato 27 novembre, alle ore 17:00, nella Chiesa Parrocchiale di Gron.