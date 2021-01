Raccolta fondi bloccata per il rider picchiato e derubato: accertamenti in corso

Sono stati congelati gli 11 mila euro raccolti in neanche due ore per ricomprare lo scooter a Gianni Lanciato, il rider derubato del mezzo e picchiato qualche giorno fa a calata Capodichino.

Rider: verifiche sull’obiettivo della colletta

I soldi non sono ancora stati accreditati sul conto corrente al promotore della raccolta fondi poiché – in base a quanto apprende il sito FanPage – GoFundMe, la piattaforma di crowfunding americana usata a tale scopo, sta eseguendo accertamenti sull’obiettivo della colletta.

Promotori della iniziativa

La decisione non deve stupire: sebbene abbia sede negli Stati Uniti, la società ha un ufficio italiano attivo, che controlla accuratamente le “cause” affidate alla piattaforma. Davanti ad una colletta tanto rapida si sono accesi i riflettori. Poi, negli scorsi giorni, sono emersi degli elementi che quantomeno hanno condotto a una riflessione.

Innanzitutto è sostanzialmente venuto a mancare il fine della raccolta fondi, sicché poche ore dopo l’aggressione con rapina la Polizia di Stato ha ritrovato lo scooter, a casa di uno dei sei minorenni accusati del fatto. Il secondo fattore è da correlarsi al comportamento dei promotori della iniziativa. Chi ha avanzato domanda, in seguito alla diffusione del filmato sui social, è Vincenzo Perrella, titolare di una agenzia di viaggi a Castelnuovo di Napoli.

Conferenza stampa improvvisata

Recentemente Perrella ha tenuto una specie di improvvisata conferenza stampa per “consegnare” il denaro al rider partenopeo. Si è fatto trovare insieme ad altre persone note nell’ambiente dei neomelodici: l’agente Giorgio Mascitelli ed Enzo “Bambolino”, al secolo Vincenzo Galasso, organizzatore di eventi popolarissimo su Instagram.

Rider: il cortocircuito del comunicato stampa

Il susseguente comunicato stampa ha creato un cortocircuito. Nel testo diramato si legge che Gianni non solo ha deciso di perdonare i 6 ragazzi del folle gesto ma di devolvere metà del ricavato alla Fondazione Cannavaro Ferrara. Il punto è che il rider napoletano non ha perdonato nessuno e non si è trattato di un folle gesto, bensì di un reato: aggressione con rapina. Peraltro Lanciato ha manifestato l’intenzione di rifiutare la somma di denaro. È possibile, dunque, che le cifre tornino ai generosi donatari.