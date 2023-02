Pochi giorni fa Ludovica Valli ha dato alla luce il piccolo Otto Edoardo, il suo secondo figlio. Tornata a casa, la modella ha avuto un crollo emotivo e, come raccontato da lei stessa, ha pianto molto.

Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza. 09.02.2023.

Così l’ex tronista di Uomini e Donne aveva scritto solo pochi giorni fa, quando la vita ha deciso di regalare a lei e al suo compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, la gioia del secondo figlio.

Il piccolo è arrivato a far compagnia ad Anastasia, la bimba nata nel 2021.

Solo poche ore dopo, l’influencer è tornata sui social e si è mostrata in lacrime. Un crollo emotivo, ha spiegato, arrivato dopo un periodo difficile e pieno di segni e ferite indelebili.

In una storia sul suo account Instagram, la modella ha scritto:

È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia (io e Gianmaria) avevamo subito segni/ferite indelebili. Ecco perchè ora piango… Sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente. Sto bene, ho solo un po’ paura. Vi racconterò tutto molto presto.

L’ipotesi è che ci siano stati problemi riguardanti le famiglie dei due neo genitori. È noto, ad esempio, che il rapporto tra Ludovica e le sue sorelle, in passato, abbia attraversato momenti non proprio idilliaci.

Ludovica Valli non si arrende

Credit: valliludovica – Instagram

Nonostante le difficoltà, i dubbi e le incertezze, Ludovica Valli non vuole arrendersi.

“Sarò in grado di gestire tutto? Di esserci per entrambi? Di non crollare?“: ha scritto la Valli in una storia su Instagram.

Come sono tornata dall’ospedale, piangerei solo, non me ne vergogno a dirvelo. Mi faccio forza pensando di non essere la sola a sentirsi così.

Credit: valliludovica – Instagram

Non è semplice, ha scritto poi in un’altra storia Ludovica, che però si sente pronta a farcela a trovare piano piano il loro nuovo equilibrio di famiglia in quattro.