Oggi è un giorno molto particolare per Luis Enrique. Il commissario tecnico della nazionale spagnola ha infatti pubblicato un video sui suoi account social, facendo gli auguri alla sua Xanita, la figlia che nel 2019, a soli 9 anni, perse la vita dopo aver lottato per mesi con un osteosarcoma che alla fine non le ha lasciato scampo.

Perdere un figlio è uno degli eventi della vita che non dovrebbero mai accadere. E quando succede qualcosa del genere, è sempre un dolore enorme, incalcolabile.

Ne sa qualcosa, purtroppo, Luis Enrique, ex stella del calcio giocato e attualmente uno degli allenatori più vincenti della storia.

La sua tragica odisse iniziò nel 2019, quando alla sua bimba, Xana, che allora aveva appena 9 anni, le venne diagnosticato un osteosarcoma. Un tipo di cancro alle ossa che colpisce soprattutto i bimbi.

Non appena scoprì questa malattia, il mister decise di dimettersi dalla carica di allenatore della nazionale spagnola. Ruolo che stava tra l’altro ricoprendo con ottimi risultati.

Cinque mesi dopo, fu lo stesso Luis ad annunciare ciò che avrebbe mai voluto. Ossia che la sua piccola era volata in cielo. Ecco cosa scrisse:

La nostra bambina Xana è venuta a mancare questa sera, all’età di 9 anni, dopo aver lottato per 5 lunghi mesi contro un osteosarcoma. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno mostrato affetto durante questi mesi e siamo grati per la discrezione e la comprensione mostrate. (…) Ti ricorderemo per sempre, con la speranza che un giorno ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Xanita.

Il post di Luis Enrique per il compleanno di Xanita

Di tempo ne è passato da quel tragico giorno e Luis Enrique, sebbene continui a soffrire ogni giorno, è tornato a fare ciò che sa fare meglio, allenare.

Con la sua Spagna ha debuttato nel mondiale in Qatar con un netto 7 a 0 contro il Costarica e questa sera si giocherà il passaggio agli ottavi di finale contro i rivali tedeschi.

Questa mattina ha registrato un video in cui ha spiegato che oggi è un giorno speciale non solo per la partita, ma anche e soprattutto perché Xanita avrebbe compiuto 13 anni. Ecco il messaggio del dolce papà per la sua piccola volata in cielo troppo presto: