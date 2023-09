Il gender reveal party organizzato per una coppia di prossimi neo genitori si è trasformato in tragedia. Luis Heras, un giovane pilota di soli 32 anni, ha perso la vita dopo che l’aereo che stava pilotando, e che aveva appena rilasciato la polverina rosa per annunciare l’arrivo di una femminuccia, è precipitato a pochi metri dalla festa. La scena è stato ripresa in un video, poi circolato sui social.

Un giorno di sola festa e che doveva essere di gioia per tutti i presenti ad un gender reveal party, si è invece trasformato in una tragedia immane.

È successo lo scorso 2 settembre in Messico, dopo una coppia in dolce attesa di un figlio, era al settimo cielo perché stava per scoprire se si fosse trattato di un maschietto o di una femminuccia.

Per aumentare la bellezza scenografica dell’evento avevano assunto Luis Angel Lopez Heras, un giovane pilota di aerei, che avrebbe avuto il compito di sorvolare il bel giardino pieno di invitati e rilasciare su di loro una scia rosa o celeste, a seconda appunto del genere a cui appartiene il bimbo che dovrà nascere.

Tutto è filato liscio all’inizio, ma non appena il pilota ha aperto il carrello in cui era contenuta la polverina rosa e l’ha fatta volare in cielo, l’areo ha perso le sue ali.

Esse si sono staccate improvvisamente e dopo una giravolta il velivolo è precipitato a terra, a poche decine di metri dalla festa.

Il dolore per la morte di Luis Heras

Sul posto sono intervenuti i soccorritori medici, allertati dagli stessi invitati, che hanno estratto Luis Heras dal velivolo e lo hanno portato al più vicino ospedale. Poco dopo il suo arrivo, tuttavia, il 32enne si è spento per sempre. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati.

La scena della caduta dell’aereo è stata ripresa in un video, con il cellulare di un invitato che aveva l’intenzione di regalare il filmato alla coppia.

La notizia si è diffusa nei giorni a seguire praticamente in tutto il mondo, provocando sconforto a chiunque.

Molto commovente il messaggio scritto dalla fidanzata di Luis sui social. Un addio pieno di dolore: