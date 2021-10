Luisa Anna Monti sta combattendo contro un tumore al seno da circa un anno. Durante un’intervista con Uomini e Donne Magazine, l’ex dama ha raccontato di come la diagnosi, scoperta nel 2020, abbia cambiato la sua vita e i suoi progetti per il futuro.

Lo scorso 24 luglio è stata operata e adesso sta seguendo una terapia. Fortunatamente, tutto è andato bene, ma l’intervento per una quadrantectomia e un’ovarectomia è durato sette ore.

È stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria.

I medici l’hanno sostenuta ed aiutata e, alla fine, Luisa Anna Monti si è mostrata sorridente nel letto di ospedale. Ha raccontato sui social la sua battaglia e ringraziato pubblicamente tutti coloro che le hanno mostrato affetto e vicinanza. Il ringraziamento più grande è però andato al suo compagno Salvio Calabretta. Tutti ricordano le sue ultime immagini nel noto programma di Maria De Filippi e la proposta di matrimonio.

L’ex dama ha fatto sapere che sono stati costretti a rimandare le nozze, ma che si sposeranno il prossimo dicembre o a primavera. Dovrà ora sottoporsi a ventiquattro sedute di radioterapia affiancate ad una terapia ormonale che durerà cinque anni. In seguito potrebbe essere necessaria una chemio leggera.

Luisa Anna Monti continua a sorridere

Buongiorno amiche e amici adorati ..qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento è andato tutto bene. Finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta…

Entrambi i genitori di Luisa Anna Monti sono venuti a mancare a causa di un tumore. E lei stessa, diversi anni fa, aveva scoperto di avere un cancro alla tiroide.

Il suo compagno non l’ha mai abbandonata e l’ha sempre sostenuta durante la sua battaglia. Una presenza fondamentale quella di Salvio Calabretta, che le da la forza per andare avanti e per affrontare tutto con il sorriso, sempre.

