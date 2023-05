L'ultima lettere di Veronica Amistadi, prima di togliersi la vita: parlava del suo disagio per non poter ingrandire la famiglia

Sono in corso tutte le indagini per la triste e straziante vicenda, che purtroppo ha portato al decesso di una donna chiamata Veronica Amistadi e del suo bambino di soli 4 anni. Per gli inquirenti non ci sono affatto dubbi sul fatto che abbia compiuto un gesto estremo.

Tuttavia, per capire le motivazioni e cosa era cambiato in questo ultimi periodo. Hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine, per il reato di istigazione a togliersi la vita, contro ignoti.

Veronica poche ore prima del dramma, era andata a riprendere il piccolo da suo padre. Essendo separati, il bambino aveva passato il pomeriggio a casa con il papà.

Successivamente intorno alle 22.30, ha fatto una lunga telefonata con la sorella. Stavano cercando di organizzare una gita al lago di Garda, per il giorno seguente. Nessuno però ha notato in lei comportamenti strani, che potessero preoccupare.

Veronica invece per gli inquirenti, aveva maturato un forte disagio, che l’ha portata a voler mettere fine alla sua vita ed a quella di suo figlio.

Infatti prima di recarsi sul ponte Mostizzolo, dove ha anche lasciato la sua auto con i fari accesi e la porta aperta, ha scritto una mail come ultima lettera, che poi ha mandato a diversi quotidiani.

L’ultima lettera di Veronica Amistadi prima di togliersi la vita

In realtà lei desiderava ingrandire la famiglia, ma a causa dei problemi della separazione e dell’avanzare dell’età, non è riuscita a farlo. Infatti nel testo ha scritto:

Sognavo di avere altri figli e magari allargare la famiglia, moltiplicando l’amore, adottando un bimbo, ci credevo tanto! Ora non posso fare nulla di tutto ciò, ho da poco sorpassato i 40 anni e sono single.

Veronica si occupava di marketing internazionale per diverse note aziende. Era originaria di Roncore, ma si era trasferita a Trento. Anche dopo la separazione, ha deciso di rimanere in quel posto. Sperava che il suo bambino non soffrisse nella separazione.