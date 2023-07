Tanto il dolore durante l’ultimo addio al rapper Walino e di certo non poteva mancare l’affetto del suo caro amico Clementino, che ha voluto ricordarlo con commoventi parole.

Nico “Walino” Antonacci si è spento a 42 anni dopo una battaglia contro un male incurabile. Era il simbolo della musica barese, si era fatto conoscere dall’intera Italia anche grazie ad importanti collaborazioni come quella con Clementino. Tra loro si era instaurato un rapporto d’amicizia ed è proprio per questo, che il cantante non poteva mancare al suo funerale.

Noi siamo venuti da Napoli perché Walino è un ragazzo che abbiamo sempre rispettato. Un grande amico. Io ci sono stato sette anni insieme nello studio perché vivevo a Bari. Lui mi ha sempre accolto come un fratello. Quindici giorni fa ho suonato a Bari, lui è arrivato ed è venuto a vedersi il mio concerto. Era cambiato, mi ha stretto ed io ho iniziato a piangere. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Non piangere, io sono un leone’. Io voglio fare un applauso a una bellissima persona con una grande famiglia, una bandiera numero uno del rap di Bari.

Le parole di Clementino hanno commosso tutti coloro che si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Walino. Il rapper ha lottato con tutte le sue forze contro quel mostro che, purtroppo, alla fine, ha avuto la meglio.

In questi ultimi giorni, le foto del cantante impazzano i social network. Tutti lo stanno ricordando per il suo talento, ma anche con parole d’affetto per la meravigliosa persona che è sempre stato. Anche la sua compagna ha scelto di ringraziarlo pubblicamente, perché grazie a lui ha conosciuto l’amore, quello vero. E ha augurato a tutti di avere una persona come Walino nella vita.

Bari piange una star che ha portato la città nel mondo della musica. Le sue canzoni continueranno a vivere nei cuori dell’intera Italia.