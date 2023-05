Prima di spegnersi per sempre, Maria Miceli ha pubblicato un commovente post di addio sui social. La ballerina è morta a soli 35 anni

Maria Miceli, ballerina e modella di Manerbio (Brescia), si è spenta per sempre a soli 35 anni.

Dopo una lunga battaglia, il cuore di Maria Miceli si è fermato per sempre. Non è riuscita a sconfiggere quella malattia che aveva preso possesso della sua vita. La ballerina, nonostante tutto, non ha mai smesso di sorridere ed è questo il ricordo che continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata.

Era nota per aver preso parte ai cast di molte trasmissioni firmate Mediaset, Rai e Sky. Ha partecipato anche a Camera-Cafè. Sin da piccola si è avvicinata al mondo della danza classica, si è formata in Accademia ed è riuscita a prendere due lauree: Lettere e Archeologia e Culture del mondo antico.

Maria non era però amata solo per le sue apparizioni televisive o per la sua cultura, ma perché era una persona meravigliosa sia dentro che fuori.

Ha sempre dimostrato la sua voglia di vivere ed ha lottato con tutte le sue forze, ma la malattia ha avuto la meglio. Oggi verrà celebrato l’ultimo addio nella chiesa di Manerbio, che sarà gremita di persone.

L’ultimo post di Maria Miceli

La ballerina ha salutato tutti i suoi amici con un ultimo post sui social. Ha scelto un verso della poesia di Jalal ad-din Rumi. Un testo che parla di vita, viaggi, amore e speranza. Un testo che insegna a non arrendersi mai.

Maria Miceli ha scelto un’immagine con uno sfondo colorato, allegro e l’ha accompagnata con queste parole: “Love is the bridge between you end everything” – “L’amore è il ponte tra te e tutto”.

Subito, a corredo delle sue parole, sono arrivati numerosi commenti di addio e parole bellissime in ricordo della ballerina. Un persona bellissima, sorridente, in grado di illuminare la giornata di chiunque. Come ha scritto qualcuno, ora potrà danzare libera tra le nuvole.