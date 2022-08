Rebecca Aretini, un’altra giovane di soli 28 anni, morta durante un’escursione. La vicenda è accaduta due giorni fa, quando la giovane ha raggiunto le Apuane con il suo fidanzato.

Purtroppo nessuno dimenticherà mai quei drammatici momenti sul monte Macina. Rebecca Aretini amava scalare le sue vette e fino a poco prima della tragedia, aveva mandato le foto del panorama alla sua mamma, per mostrarle quanto meravigliosa fosse la natura:

Era tornata da poco da un’escursione insieme al suo ragazzo dalla Valle d’Aosta. Quella sulle Apuane era l’ultima che dovevano compiere. Mi aveva inviato una foto delle montagne: mamma vedessi come è bello da quassù.

La 28enne è precipitata, improvvisamente, per circa 10 metri. Il suo fidanzato è stato il primo a cercare di soccorrerla e a lanciare l’allarme al 118.

Purtroppo, all’arrivo degli operatori sanitari, per Rebecca non c’era più nulla da fare. L’elisoccorso non è riuscito ad individuare subito il corpo della giovane, a causa delle nubi. I traumi riportati con la caduta erano troppo gravi e non le hanno lasciato scampo.

Rebecca amava la montagna e la natura e spesso testimoniava la sua immensa passione con bellissimi scatti sui social network. Viveva con i genitori a Mercatale.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita della 29enne. Bisognerà capire cosa abbia provocato la caduta di Rebecca. Il fidanzato è riuscito a raggiungerla, nonostante la sua posizione. Ma non rispondeva a nessuno stimolo, le sue condizioni erano troppo gravi.

Una tragedia accaduta insieme a quella di Andrea Mazzetto, il 30enne morto per recuperare un cellulare, durante un’escursione con la sua fidanzata. Quest’ultima si è oggi ritrovata attaccata dagli haters, dopo che ha pubblicato un selfie con Andrea, scattato su quell’altopiano pochi istanti prima della morte.

Andrea è precipitato per circa 100 metri, nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo.