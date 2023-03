Lacrime e dolore durante l'ultimo addio a Christian Donzello, morto a 16 anni in sella alla sua moto. Le indagini sono ancora in corso

Lacrime e dolore durate l’ultimo saluto a Christian Donzello, il 16enne che ha perso la sua vita in sella alla sua moto. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

Gli amici si sono presentati fuori la chiesa in sella alle loro moto. In silenzio, con le mani sul manubrio, in attesa del feretro. Poi, hanno dato il gas e invaso l’aria con il fumo bianco. Alla fine dell’omelia, amici e parenti hanno lasciato volare nel cielo tanti palloncini di colore bianco, rosso e blu.

La sorella ha commosso tutti con le sue parole, la scomparsa di Christian Donzello ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tantissime persone, che si sono riunite per dargli l’ultimo addio, tra le lacrime.

Volevi essere il meccanico più un gamba, sappi amore mio che tua sorella sarebbe stata la tua prima fan. Hai lasciato un vuoto immenso, un dolore lancinante che non si placherà. Amavo che tu avessi tante passioni, una seguiva l’altra.

Le ipotesi e le testimonianze sul decesso di Christian Donzello

I fatti sono avvenuti a Biassono, in provincia di Monza. Christian Donzello si era incontrato con altri amici, in sella alla sua moto. C’erano circa 200 giovani motociclisti.

Improvvisamente, mentre guidava il suo mezzo a due ruote, si è scontrato contro una macchina guidata da un 24enne. Il 16enne ha perso la vita a causa del violento impatto. Anche un altro coetaneo è rimasto coinvolto nello scontro, ma non ha riportato gravi conseguenze.

Gli inquirenti hanno subito ipotizzato una corsa clandestina, dopo aver trovato a terra bossoli di una scacciacani. Tuttavia un testimone ha smentito l’ipotesi, rivelando che si è trattato solo di un raduno non autorizzato.

Anche il Primo Cittadino ha smentito la corsa clandestina, rivelando che spesso i ragazzi si incontrano con le loro moto.

Saranno solo ulteriori indagini delle autorità a far luce su cosa sia davvero accaduto a Christian Donzello.