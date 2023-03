Nella mattina di martedì 14 marzo, sono stati celebrati i funerali di Debora Avigni, la mamma di 27 anni che ha perso la vita in un sinistro tra auto e trattore. Sono davvero tante le persone ancora sconvolte da questa perdita così improvvisa e straziante.

In tanti hanno scelto di essere presenti nella basilica di Gonzaga, nella provincia di Mantova. La donna si era trasferita lì da diversi anni e lavorava nel Lidl della zona.

Era una cassiera ed aveva anche un figlio di soli 6 anni, Mattia. Tanti amici e parenti hanno scelto di andare in chiesa per un ultimo saluto alla giovane mamma ed anche per mostrare vicinanza ai suoi familiari.

A celebrare il rito, il parroco locale Don Sandro Barbieri, che ci ha tenuto a chiedere a tutti di non lasciare sola la sua famiglia, in questo momento per loro così doloroso. Nella sua omelia per Debora, ha detto:

Non ci lasciano il tempo di realizzare i nostri progetti, di riconcilliarci con gli altri, di mantenere gli impegni.

Alcuni suoi amici, inoltre, hanno scelto di prendere la parola e nel ricordare la giovane, hanno voluto ringraziarla. Una sua amica ha detto: “Per la sua disponibilità, per aver insegnato che alle feste coi bambini anche i genitori possono tornare a travestirsi, per aver trovato preoccupazioni, dubbi, ma anche sorrisi e grandi gioie!”

Il sinistro in cui Debora Avigni ha perso la vita

I fatti sono avvenuti nella mattina di venerdì 10 marzo. Precisamente lungo la strada provinciale 49, che si trova nel comune di Pegognara, nella provincia di Mantova.

Debora era a bordo della sua Fiat 500 Abarth ed era diretta proprio nell’azienda agricola in cui lavorava il compagno Roberto. All’improvviso, ha perso il controllo del suo mezzo.

Si è scontrata con un trattore e, successivamente, entrambi i veicoli sono finiti sui terreni che costeggiano la strada. Il mezzo pesante però, ha schiacciato la piccola auto e per Debora, all’arrivo dei soccorsi, non c’era ormai più nulla da fare.