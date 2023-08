Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nel verde di Cascina Bagaggera, per l’ultimo straziante addio a Giulia Pozzebon. La giovane madre 35enne deceduta in seguito ad una grave caduta in montagna, durante un’escursione con un’amica.

Il marito Matteo, insieme ai loro due figli Sebastiano e Camilla, ha voluto parlare a tutti e dire che nonostante la scomparsa della moglie, lui ha intenzione di portare avanti il suo progetto di vita.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto, intorno alle 19. Precisamente sul Monte Limidario, che divide il confine tra Svizzera ed Italia.

Giulia era in vacanza con il marito ed i due figli piccoli. Lei in realtà viveva nel comune di Albissola Marina, che si trova nella provincia di Savona. Lo scopo era quello di passare dei giorni all’insegna del relax e della spensieratezza.

Tuttavia, in quella giornata la mattina con un’amica avevano deciso di fare quella escursione. Per questo sono partite a piedi ed intorno alle 18.30, si trovavano a circa 2000 metri di altezza. Però a causa di una pioggia battente che le ha colpito all’improvviso, Giulia è precipitata per circa 150 metri. Quando i medici sono arrivati, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

L’ultimo straziante addio a Giulia Pozzebon

Dopo il rientro in Italia della salma, tutti i familiari si sono preparati per l’ultimo addio. Hanno scelto di farlo tra le montagne, il suo posto preferito. Il marito Matteo, i due figli, i genitori Luigi e Raffaella sono stati accolti da una folla commossa.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti, per mostrare vicinanza all’uomo, ma anche a tutti i suoi cari. Alla fine del rito funebre, Matteo ha voluto prendere la parola e con i figli vicino ha detto a tutti: