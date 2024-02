Nella giornata di ieri, sono stati celebrati i funerali di Maria Letizia Micco, la ragazza deceduta lo scorso martedì 20 febbraio, in seguito ad un grave sinistro con la sua auto. In tanti hanno scelto di essere presenti in chiesa, soprattutto per mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Una perdita straziante e prematura, che ha spezzato i cuori di moltissime persone. I suoi amici hanno scelto di ricordarla, come la persona che era: sempre dolce, gentile, disponibile ad aiutare gli altri e molto solare.

Il dramma della 20enne è avvenuto intorno alle 17, di martedì 20 febbraio. La ragazza era a bordo della sua Citroen C3 e dopo aver passato del tempo con il suo fidanzato, stava tornando nella sua abitazione. Lei era originaria di un comune nella provincia di Benevento, ma si era trasferita a Campobasso per studiare all’università, all’indirizzo Scienze della Formazione.

Non è ancora chiaro come è successo, ma la ragazza, per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente contro una Golf, guidata da un uomo di 59 anni. Entrambe le macchine sono diventate un cumulo di lamiere. Purtroppo all’arrivo dei sanitari, per Maria Letizia non c’era ormai più nulla da fare.

L’ultimo straziante addio a Maria Letizia Micco dopo il sinistro

CREDIT: DRONE IN VOLO A FOGGIA

Nella giornata di ieri, nella chiesa evangelica di Benevento, la famiglia, gli amici e tutti quelli che la conoscevano, hanno avuto la possibilità di darle l’ultimo addio. Erano davvero tante le persone presenti. In questi giorni inoltre, in tanti hanno voluto ricordare la 20enne con un post sui social. Nei quali hanno scritto:

Questo non è un addio, perché ti vedremo brillare come hai sempre fatto, ma tra le stelle. Buon viaggio Piccola Anima.

Tutti quelli che hanno scelto di pubblicare un post per ricordare Maria Letizia, hanno parlato di lei come: “Un’amica estremamente solare, allegra, sempre ottimista ed il rammarico di un’assenza che inevitabilmente peserà nei cuori di chi ha avuto il piacere di condividere diversi momenti con lei!”