Nella mattinata di sabato 3 dicembre, sono stati celebrati i funerali di Marina Bruno, la ragazza di soli 21 anni che ha perso la vita in un grave sinistro. La chiesa era gremita di persone, la maggior parte tutti molto giovani.

La ragazza purtroppo ha perso la vita lo scorso martedì 29 novembre. Proprio mentre era diretta nella sua abitazione, a bordo della Toyota Yaris.

Era quasi arrivata a casa, quando all’improvviso si è scontrata frontalmente con un Suv. La sua auto è finita fuori strada e si è capovolta più volte su un terreno che costeggia la strada.

I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita di Marina. Purtroppo a causa delle contusioni riportate, ha perso la vita praticamente sul colpo. A nulla sono serviti i disperati tentativi.

La comunità, così come la sua famiglia, è rimasta sconvolta da questa perdita improvvisa ed inaspettata. Infatti, sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi cari.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa di San Giovanni Battista, di Minerbo. A celebrarlo c’erano due preti, don Franco Lodi e don Lorenzo Pedriali, Nell’omelia, uno dei due ha detto:

Oggi nessuno di voi voleva essere qui. Ma ci potevamo vedere tutti in altri contesti, in altre occasioni. Marina è volata in cielo e con lei anche i nostri cari che la comunità di Minerbo ha perso recentemente.