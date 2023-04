Hanno scelto una cerimonia intima, con silenzio e discrezione i familiari di Rosa Gigante, la 72enne trovata senza vita nella sua abitazione. L’unica accusata del suo delitto ora si trova in arresto, ma davanti al Gip ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

C’erano davvero tante persone durante il funerale dell’anziana signora. I figli e tutto il quartiere di Pianura, ha scelto di rimanere in silenzio, per il suo saluto.

I figli, tra questi anche il famoso salumiere Donato De Caprio, sono rimasti in silenzio per tutto il tempo. Hanno scelto di essere composti e riservati, in questo momento per loro così delicato.

Tuttavia, all’uscita del feretro, l’uomo non è affatto riuscito a trattenersi. Infatti chiuso nel cappello del suo giubbetto, è scoppiato in lacrime. In un video sui social, ha spiegato che per lui perdere la madre in questo modo è davvero sconvolgente. Il legale della famiglia Hillary Sedu, in un’intervista con un giornalista, durante il funerale ha detto:

Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, speriamo che in sede processuale emerga la verità. Portiamo avanti la tesi che più persone hanno messo fine alla vita di Rosa.

Il delitto di Rosa Gigante, consumato nella sua abitazione

Da quello che è emerso fino ad ora, intorno alle 13 di martedì 18 aprile, il compagno dell’unica indagata, Stefania Russolillo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La donna appena rientrata a casa, gli avrebbe detto di aver commesso il delitto.

Tuttavia, una volta che i Poliziotti sono arrivati sul posto, ha subito ritrattato. Nel suo interrogatorio ha detto di ricordare solo di esser entrata nella casa della vittima e che loro hanno iniziato una discussione.

Rosa Gigante l’accusava che metteva male la spazzatura e che le spariva la posta. Solite discussioni tra vicini, che però in quest’occasione si sono trasformate in qualcosa di molto più grave.

All’arrivo degli agenti nella casa della signora, l’hanno trovata a terra ormai senza vita. Sul corpo c’erano anche segni di bruciature, che sembrano essere compatibili con un tentativo di occultamento. Dopo l’autopsia il pm ha dato il nulla osta alla famiglia per poter celebrare il funerale, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.