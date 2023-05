Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nel Cimitero di Cles, dove la comunità ha scelto di organizzare una preghiera in onore di Salima El Montassir. La ragazza di 20 anni, di origini islamiche, che è deceduta travolta da un treno.

In molti hanno scelto di essere presenti in quel posto, anche per mostrare vicinanza ai suoi cari, che sono ben inseriti nella comunità. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una perdita simile.

I fatti sono avvenuti all’alba di mercoledì 10 maggio, intorno alle 5.15. Precisamente nella stazione di Civitanova Marche, nella provincia di Macerata.

Salima in realtà aveva residenza a Cles, ma negli ultimi tempi si era trasferita nelle Marche, poiché aveva trovato lavoro lì. In quella mattina era in compagnia di un suo amico e probabilmente, stavano andando a lavoro.

Dal racconto del ragazzo, i due avevano appena attraversato i binari. Però proprio in quel tratto, la sua amica aveva perso un oggetto importante. Per questo ha provato a tornare indietro, per cercare di recuperarlo.

Tuttavia, in quei secondi non si è affatto resa conto del treno che stava per arrivare e che di conseguenza, l’ha travolta. In un video girato poco tempo prima, si vede lei che ride e scherza. Per questo gli inquirenti hanno deciso di escludere sin da subito la pista del gesto estremo.

L’ultimo straziante addio a Salima El Montassir

Grazie al racconto dell’amico è emerso che la vicenda è avvenuta per una triste fatalità. Infatti hanno deciso anche di non disporre l’autopsia e di riconsegnare la salma alla famiglia, per l’ultimo addio.

Il rito funebre è stato celebrato nel pomeriggio di sabato 13 maggio, nel cimitero di Cles. Oltre alle tante persone che hanno scelto di partecipare, c’era anche il sindaco Ruggero Mucchi, che ha dichiarato: