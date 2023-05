Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di mercoledì 10 maggio, nella provincia di Macerata. Una ragazza di soli 20 anni, chiamata Salima El Montassir ha perso la vita, dopo che un treno merci l’ha investita in stazione.

La stessa Procura ha deciso di avviare un’indagine su questa straziante vicenda, anche se al momento l’ipotesi della fatalità, sembra essere quella più accreditata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti all’alba di mercoledì 10 maggio, intorno alle 5.15. Precisamente nella stazione di Civitanova Marche, nella provincia di Macerata.

La ragazza era di origini marocchine, ma era residente nella città di Trento. Si era trasferita in questa nuova città da poco tempo, poiché aveva trovato lavoro ed in quell’occasione era in compagnia di un amico.

Dal racconto di quest’ultimo, i due avevano appena attraversato i binari. Però proprio in quel tratto, la sua amica aveva perso un oggetto importante. Per questo ha provato a tornare indietro, per cercare di recuperarlo.

Tuttavia, è proprio in quei secondi, non si è affatto resa conto dell’arrivo di un treno merci. La persona alla guida del mezzo, non è riuscita a fermarsi in tempo e purtroppo ha trascinato la giovane per diversi metri.

Il decesso di Salima El Montassir dopo lo scontro

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, che purtroppo non sono riusciti a fare proprio nulla per salvarle la vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sull’accaduto gli stessi inquirenti e la Polfer locale, hanno deciso di avviare un’inchiesta. Al momento però, l’ipotesi della fatalità sembra essere quella più accreditata. Tuttavia, in attesa che vengano svolte tutte le indagini hanno deciso di non dare il consenso al suo funerale.

L’amico che al momento dei fatti era con lei, non risulta essere indagato. Per ora è l’unico testimone del dramma. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.