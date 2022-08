Lacrime, dolore, ma anche tanta rabbia al funerale di Stella Mutti: la 19enne è morta in un incidente in moto

Si sono tenuti nel primo pomeriggio di sabato 27 agosto i funerali di Stella Mutti, la 19enne morta in un incidente in moto. Tanta la gente che ha voluto partecipare per un ultimo saluto, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto a tutti i suoi cari.

La chiesa di San Lorenzo a Nuvolera era gremita di persone, infatti in tanti hanno preferito rimanere fuori, poiché era impossibile entrare.

I suoi amici, i suoi parenti e tutti i loro conoscenti erano presenti. All’arrivo del feretro hanno battuto a lungo le mani e per tutti è stato davvero difficile trattenere le lacrime.

Il papà Roberto Mutti, nonostante il grande dolore per la morte della figlia, alla fine del rito ha voluto ricordarla con un gioco che facevano sempre quando era piccola. L’uomo con le lacrime agli occhi ha detto: “Un, due, tre Stella!”

All’uscita della bara i presenti hanno lasciato volare in aria dei palloncini bianchi. Le persone erano davvero commosse, per la morte così improvvisa e prematura di una ragazza di soli 19 anni.

Il drammatico incidente in cui è morta Stella Mutti

Il grave incidente stradale è avvenuto intorno all’1.45 di notte, tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto. Precisamente nei pressi di via Garibaldi, a Rezzano, in provincia di Brescia.

Stella era in sella alla Yamaha guidata dal suo fidanzato di 22 anni. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il ragazzo alla guida del veicolo si è scontrato con una Jeep.

Purtroppo a causa del violento impatto con il suolo, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, per lei non c’è stato più nulla da fare. Ha perso la vita sul colpo per i traumi riportati. Da ciò che è emerso sembrerebbe che l’automobilista sia risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello previsto dal codice della strada.

Stella e il suo fidanzato stavano rientrando a casa dopo aver partecipato al concerto del rapper Ernia. Infatti proprio questo cantante, quando ha saputo ciò che è successo, ha voluto ricordarla con sui social con uno straziante messaggio.