Palloncini, lacrime e strazio per l'ultimo addio a Elia Caroccia, la 32enne morta dopo una caduta da un dirupo

Sono davvero tante le persone che nella mattina di ieri, venerdì 25 agosto, hanno deciso di essere presenti nella chiesa di San Matteo Apostolo, per l’ultimo addio ad Elia Caroccia. La 32enne purtroppo è deceduta in seguito ad una caduta durante un’escursione.

In molti hanno scelto di essere presenti anche per mostrare vicinanza ai suoi cari, per la prematura e straziante perdita. A celebrare la funzione Don Raffaele Ferrentino, della piccola comune di Nocera Inferiore. Nell’omelia ha detto:

Elia era una ragazza buona, umile, semplice ed educata. Una ragazza acqua e sapone che tutti abbiamo avuto il piacere di conoscere ed apprezzare. Solo la luce della fede può permettere ai nostri passi di orientarci nei sentieri bui che a volte sembrano condurre all’assurdo del non senso. Solo la fede ci permetterà di impugnare le armi dell’amore, per poter cogliere la vita.

A quanti piangono la sua prematura scomparsa, la madre, il padre, il fratello, il fidanzato ed i parenti tutti, prego che il Signore Gesù possa infondere la certezza.

All’entrata del feretro avevano fatto mettere all’ingresso della chiesa un cuore di palloncini bianchi. All’uscita dopo un lungo applauso questi palloncini sono stati lanciati in aria, tra la commozione di tutti.

Il decesso straziante di Elia Caroccia

I fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 20 agosto. Precisamente in un sentiero adiacente al ponte tibetano a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

Elia era con il fidanzato ed alcuni amici. Tutti insieme avevano deciso di fare un’escursione per alcuni sentieri, presenti in zona. Quando all’improvviso, la giovane è precipitata in un dirupo.

Intorno alle 13.50 è scattato il tempestivo allarme al soccorso alpino. Questi ultimi sono presto intervenuti sul posto ed hanno cercato di capire la situazione, ma per la ragazza ormai non c’è più nulla da fare. Gli inquirenti ora hanno posto sotto sequestro il sentiero, per capire cosa è successo.