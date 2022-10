Scalea, una folla commossa ha deciso di essere presente in chiesa per un ultimo saluto a Ilaria Sollazzo, la 31enne uccisa dal suo ex

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 6 ottobre sono stati celebrati i funerali di Ilaria Sollazzo, la 31enne che ha perso la vita per mano del suo ex. Nella mattina dello stesso giorno si sono tenuti anche i funerali dell’uomo, che si è tolto la vita, pochi istanti dopo il delitto.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti, per un ultimo saluto alla giovane donna. I due genitori hanno lasciato una bimba di soli 2 anni.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Scalea, alle 15. Nella mattina nella stessa chiesa il funerale del suo ex Antonio Russo.

Gli amici di Ilaria hanno voluto portare fuori la piazza alcune sue foto, con dei strazianti messaggi di addio. La bara bianca invece, aveva sopra un grande cuscino di rose rosse, che erano da parte dei suoi genitori e dei suoi cari.

Il sindaco di Scalea, inoltre per le due ore in cui era previsto il rito funebre della ragazza, ha deciso di disporre il lutto cittadino. Questo invece, non era previsto per il suo ex compagno. Alcuni suoi più cari amici, in un messaggio hanno scritto:

È così che vogliamo ricordarti: bella, sorridente e felice di giocare con i ragazzi e di guidare i giovani. Resterai per sempre nei nostri cuori.

Delitto Ilaria Sollazzo: i fatti

La giovane mamma aveva solamente 31 anni e la relazione con quell’uomo era durata diversi anni. Nel 2020, dalla loro unione, è nata anche una bambina. Circa 2 mesi fa, la donna ha deciso di interrompere la relazione, poiché era logorante e pesante.

Antonio Russo però non ha mai accettato la sua decisione. Per questo motivo per diverse settimane l’ha tormentata e minacciata. Lei non ne voleva sapere di tornare con lui.

Il 25enne la sera in cui si è consumato il delitto, ha atteso il suo ritorno nella strada vicino la casa. Quando l’ha vista arrivare, l’ha convinta a fermarsi e la conversazione tra i due si è trasformata presto in una lite. Alla fine Antonio Russo ha tirato fuori l’arma di ordinanza che portava con sé. Dopo aver messo fine alla vita della sua ex, anche lui ha deciso di togliersi la vita.