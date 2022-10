Ci sono molti punti da chiarire dietro il decesso di Ilaria Sollazzo e del suo ex Antonio Russo. Gli agenti al momento sono a lavoro per capire le motivazioni dietro quel gesto così estremo, ma soprattutto vogliono capire anche le ultime ore di vita della donna.

La giovane mamma aveva solamente 31 anni e la relazione con quell’uomo era durata diversi anni. Nel 2020, dalla loro unione, è nata anche una bambina.

Tuttavia, il loro rapporto da ciò che dicono alcune persone vicine alla famiglia, era logorato e pesante. Per questo circa 2 mesi fa, Ilaria ha deciso di interrompere la relazione.

Antonio Russo però non ha mai accettato la sua decisione. Per questo motivo per diverse settimane l’ha tormentata e minacciata. Ha provato più volte a tornare con lei, ma ogni volta veniva rifiutato.

Fino alla sera in cui si è consumato il delitto. Il 28enne ha atteso il ritorno della sua ex compagna sulla strada che porta verso casa sua, che si trova in via Paolo Borsellino, a Scalea. Ilaria aveva passato la serata con alcuni amici e la sua bimba era a casa con la nonna materna.

Antonio l’ha convinta a scendere dalla sua auto e a salire sulla sua, una Lancia Y. Hanno iniziato a parlare, ma poco dopo il tutto si è trasformato in una discussione, probabilmente causata dall’ennesimo rifiuto.

Delitto di Ilaria Sollazzo: i fatti

L’uomo si era portato dietro l’arma di ordinanza. Sono sei i colpi partiti da quell’arma, due dei quali hanno portato al suo decesso. Successivamente si è puntato l’arma alla testa e si è tolto la vita.

I vicini nel sentire i forti rumori sono subito usciti ed hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tuttavia, gli agenti arrivati si sono trovati davanti alla scena straziante.

Purtroppo per i due genitori non c’era più nulla da fare. Hanno avvisato tempestivamente i familiari di Ilaria, che erano proprio lì vicino. La famiglia è molto conosciuta, poiché per molto tempo hanno gestito una struttura alberghiera. Anche la donna da poco era riuscita ad avere il lavoro dei suoi sogni: era diventata un’insegnante di sostegno. La sua bimba in pochi istanti è rimasta orfana.