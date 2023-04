Tavernola in lutto per l'ultimo e straziante addio a Bianca Corengia, la 13enne morta a causa di una febbre molto alta ed un malore

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti in chiesa per un ultimo addio a Bianca Corengia, la 13enne che è deceduta per una febbre alta ed un malore. I tentativi dei medici di tenerla in vita, purtroppo sono risultati essere del tutto vani.

La comunità, i compagni e tutti quelli che l’hanno conosciuta, sono ancora sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. Per loro è impensabile perdere la vita in questo modo.

Sono davvero molte le persone che si sono presentate davanti la chiesa di Tavernola. All’arrivo del feretro, hanno battuto a lungo le mani, per rompere il silenzio colmo di dolore. Don Roberto Bartesaghi nella sua omelia ha detto:

Quanti fiori sull’altare. Anche Bianca era un fiore unico, e per questo è più grande e più atroce il dolore per aver perso questa rosa. Non ci basta guardare gli altri fiori.

Perché così presto? Perché in questo modo? Il Signore non ci dirà il suo perché, il suo amore non lo riusciamo a comprendere. L’occhio della Fede ci dice che però la vita di Bianca non è persa.

Alla fine i suoi compagni e molti adulti, quando la bara è uscita dalla chiesa, hanno fatto volare in aria dei palloncini bianchi. Hanno rotto di nuovo il silenzio da un lungo e straziante applauso.

Il decesso della piccola Bianca Corengia

I fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 7 aprile. Precisamente nell’abitazione in cui la ragazzina viveva con la famiglia a Tavernola, che si trova nella provincia di Como.

Bianca aveva sintomi influenzali, ma in quell’occasione ha avuto un malore, che l’ha portata anche a perdere i sensi. L’hanno trasportata d’urgenza in ospedale ed i medici hanno disposto il suo trasferimento, in elisoccorso, al Papa Giovanni XXIII.

Però è proprio qui che purtroppo la 13enne ha perso la vita. Dai primi risultati dell’autopsia, Bianca è deceduta a causa di un batterio, che su di lei ha avuto un decorso fulminante.