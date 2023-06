Migliaia di persone si sono riunite per l'ultimo saluto a Denise Galatà, la 18enne morta nel fiume Lao durante la gita scolastica

Strazio e dolore durante l’ultimo saluto a Denise Galatà, la 18enne che ha perso la vita durante una gita scolastica, mentre faceva rafting nel fiume Lao.

Migliaia di persone si sono raccolte davanti alla chiesa Casa Famiglia di Nazareth a Rizziconi. Tutti hanno voluto mostrare vicinanza alla famiglia di Denise Galatà, anche i Sindaci degli altri comuni del territorio, che hanno proclamato lutto cittadino in segno di rispetto e le tante associazioni che hanno scelto di essere presenti e salutare una ragazza la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Immenso anche l’affetto dei compagni di scuola del liceo Giuseppe Rechini di Polistena, che hanno accompagnato il feretro della loro compagna vestiti di bianco e con tanti fiori in mano. Lungo il percorso, tra le lacrime, sono stati lanciati nel cielo tanti palloncini bianchi. Un affetto immenso, quello per Denise Galatà, che resterà per sempre nel cuore dei suoi familiari.

Don Nino Larocca ha commosso i presenti con le sue parole durante l’esequie:

Questo luogo, pur grande, non basta a contenere l’affetto per te. Ognuno di noi vorrebbe esprimere il proprio affetto a Denise.

Il decesso di Denise Galatà

Si era recata sul fiume Lao, con i compagni e gli insegnanti, durante la gita scolastica.

Gli studenti si sono preparati, hanno indossato i caschetti e sono saliti sui gommoni. Il fiume sembrava calmo, ma poco dopo l’acqua ha iniziato ad agitarsi. Il gommone di Denise Galatà ha urtato un masso e tre studenti sono finiti in acqua. Due sono stati portati subito in salvo, ma la corrente ha trascinato via la 18enne, facendo perdere le sue tracce.

Dopo ore, i Vigili del Fuoco hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita. L’autopsia ha confermato che la giovane è deceduta per annegamento.

Le autorità hanno iscritto 10 persone sul registro degli indagati, con lo scopo di verificare se tutte le norme siano state rispettate e che non ci sia stata alcuna negligenza. Si tratta del Sindaco di Laino Borgo, le guide e due rappresentanti della società che si occupa di organizzare escursioni sul fiume Lao.