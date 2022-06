Colpita da malore improvviso, bambina di 9 anni perde la vita in ospedale: avviata un'inchiesta sull'accaduto

Sono in corso tutte le indagini sulla drammatica morte di una bambina di soli 9 anni, che è avvenuta pochi giorni fa. I genitori per far luce sulla vicenda, hanno voluto presentare una formale denuncia e la stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta.

Una perdita straziante è quella che ha colpito la comunità. La scuola che frequentava la piccola, in segno di lutto, ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per la fine dell’anno.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta venerdì scorso, 3 giugno. Precisamente all’ospedale di Bisceglie, che si trova nella provincia di Trani.

La bimba era andata a scuola come ogni giorno e fino a quel momento, sembrava stare bene. Tuttavia, ad un certo punto ha accusato un malore improvviso e i responsabili hanno allertato tempestivamente i genitori che non sono andati a prenderla subito.

Inizialmente l’hanno riportata a casa, ma è proprio qui che la situazione è peggiorata. La piccola ha iniziato a stare ancora più male. Per questo l’hanno accompagnata all’ospedale di Bisceglie.

La situazione è apparsa disperata sin da subito, ma i medici hanno cercato di fare il possibile per aiutarla. Tuttavia, è proprio mentre si trovava in pronto soccorso, che il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Le indagini per la morte della bambina di 9 anni, colpita da malore

I genitori per far luce sulla vicenda, hanno deciso di presentare una denuncia. Di conseguenza, la stessa Procura ha deciso di avviare un’indagine per il reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Sarà solo l’autopsia a dare delle risposte sull’accaduto. I familiari nonostante il dolore della perdita, hanno scelto anche di aspettare per il funerale, affinché venga fuori tutta la verità.

L’intera comunità adesso si sta stringendo al dolore dei genitori e di tutti i loro cari. Anche la scuola in segno di lutto, ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per la fine dell’anno.