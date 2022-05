Un drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 23 maggio. Purtroppo una bambina di appena 4 anni, è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione al settimo piano. All’arrivo dei sanitari sul posto, per lei non c’è stato più nulla da fare.

I primi a lanciare l’allarme sono stati i titolari di un bar, che hanno assistito alla scena. La madre era impegnata con gli altri due figli e la piccola ha approfittato di un suo momento di distrazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella prima mattina di ieri, lunedì 23 maggio. Precisamente in un appartamento al settimo piano che si trova in via dei Giardini, a Modena.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la mamma era impegnata con i due fratelli più grandi, di 11 e 6 anni. Quando all’improvviso la bimba ha approfittato di un suo momento di distrazione.

Probabilmente si è arrampicata sulla ringhiera ed ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. I titolari di un bar che si trova lì vicino, hanno assistito alla tutta la scena. Per questo hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

Nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Purtroppo è morta sul colpo per i traumi riportati dopo la caduta.

Bambina di 4 anni caduta dal balcone: le indagini

La mamma che si trovava in casa, quando si è resa conto della tragedia è andata di corsa in strada ed ha preso il corpo della figlioletta tra le braccia. La donna è ora assistita dal personale sanitario.

La famiglia solamente due anni ha subito un’altra grave perdita. Il papà dei bambini è deceduto in un drammatico incidente sul lavoro. La madre si è ritrovata da sola a crescere i suoi 3 figli.

Sul posto in cui è avvenuto il dramma, sono in corso tutte le indagini del caso. Sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica, per tutti i rilievi. Da una prima ricostruzione il tutto sembra avvenuto per un terribile incidente, ma saranno solo le indagini e l’autopsia a dare delle risposte concrete sull’accaduto.