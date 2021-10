Una notizia drammatica è arrivata nelle scorse ore. Purtroppo Matilda Salutt, una bambina di soli 13 anni che aveva commosso tutti, si è spenta a causa della grave malattia che l’ha colpita. È stata proprio la mamma ad informare tutti della straziante perdita.

CREDIT: FACEBOOK

Un lutto che spezzato i cuori di tantissime persone. In questi ultimi tempi in molti si erano fatti avanti per aiutare la piccola, in tutte le cure.

Il dramma di Matilda e della sua famiglia che vive in provincia di Bolzano, è iniziato a settembre dello scorso anno. Ha iniziato a stare male ed i genitori ovviamente, l’hanno portata subito in ospedale, per capire cosa le stesse accadendo.

I medici in un primo momento non avevano capito bene la situazione, ma alla fine dopo un’accurata visita, è emersa la triste realtà. Purtroppo la bambina era affetta da “il glioma diffuso intrinsico del ponte”. Si tratta di un tumore che si trova nel tronco encefalico, dove si innesta il midollo spinale e dove passano alcuni nervi importanti.

CREDIT: FACEBOOK

Da quel momento è iniziata una lunga e difficile battaglia. In molti si sono commossi nel sentire la storia di questa piccola, che nonostante ‘il mostro’ che l’aveva colpita, continuava a sperare di poter girare il mondo.

Tuttavia, nelle ultime ore la mamma Carmen ha dovuto dare una triste notizia a tutte le persone che si erano fatte avanti per aiutarli. Purtroppo Matilda si è spenta per sempre.

Lo straziante messaggio della mamma di Matilda Salutt

La giovane donna ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Facebook, parlando proprio dell’amore che la figlia aveva per la vita. Nel messaggio ha scritto:

Non posso che essere fiera di aver avuto una figlia come te, che ha affrontato la sua malattia come meglio si poteva fare. Ci hai insegnato cosa vuol dire vivere e quanto essa sia preziosa, e noi ora vivremo la nostra vita in tuo onore, perché la vita va vissuta sempre, in ogni sua sfumatura, perché la vita è bella. Ora Matilda vola con tutti i palloncini che hai sempre sognato.

La 13enne nonostante tutto, sognava di poter viaggiare. Infatti era stata avviata una raccolta fondi per poterle permettere di realizzare il suo sogno, ma anche per aiutarla nelle cure. I genitori ora hanno deciso di donare il denaro raccolto all’associazione per bambini con tumore, chiamata Peter Pan.