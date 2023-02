Malore in casa dopo mangiato, Christian Castelli muore a 16 anni, davanti agli occhi della madre

Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la piccola comunità di Camisano Vicentino. Christian Castelli, un ragazzo di 16 anni, che fino a quel momento non aveva mai avuto problemi di salute, ha avuto un malore improvviso ed ha perso la vita davanti agli occhi della madre.

Sono davvero tante le persone che ora stanno cercando di mostrare vicinanza alla sua famiglia, che ha subito una grave, improvvisa e prematura perdita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di giovedì 2 febbraio. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova nel piccolo comune di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza.

Christian subito dopo mangiato, ha iniziato a stare male. La madre Marika ha detto che ha avuto come una crisi epilettica. Per questo lo ha fatto stendere sul divano e nel frattempo lei ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Quest’ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e lo hanno trovato già privo di sensi. Con la speranza di poterlo salvare, lo hanno sottoposto a tutte le manovre di rianimazione, che hanno continuato anche durante il tragitto fino all’ospedale San Bortolo.

Tuttavia, il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza. Una volta arrivato in nosocomio, il suo cuore ha cessato di battere. I dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Lo strazio del papà di Christian Castelli

La famiglia ancora oggi non sa quale sia la reale causa della sua scomparsa. Christian studiava per diventare meccanico, ma sognava di intraprendere la carriera militare, proprio come suo padre Nicola Castelli. Quest’ultimo, nel raccontare il lutto subito, ha detto:

Era un ragazzo splendido e non ha fatto in tempo a godersi la vita. Non sappiamo la causa del decesso, attendiamo l’esito dell’autopsia. Io ero a lavoro, ma mia moglie ha detto che improvvisamente ha avuto dei sintomi simili a quelli di una crisi epilettica e che poi è collassato sul divano.