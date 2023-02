Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la comunità di Campli, nella zona di Teramo. Purtroppo Marzia Di Pietro ha perso la vita a 29 anni, dopo aver lottato contro una malattia, che in poco tempo non le ha lasciato scampo.

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate da questa perdita così improvvisa e straziante. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare di vivere una cosa del genere.

A dare notizia dell’improvvisa e prematura perdita, sono state proprio alcune sue colleghe, ancora sconvolte. Marzia nonostante la sua giovane età, lavorava nell’ospedale di Teramo come infermiera.

Era appassionata e felice. Tuttavia, negli ultimi tempi a causa di alcuni problemi di salute, aveva fatto dei controlli e, dai risultati, era emersa la triste realtà.

Purtroppo era affetta da una grave patologia, contro la quale ha lottato con tutta la sua forza e il suo coraggio. La famiglia, gli amici e tutti quelli che le volevano bene non l’hanno mai lasciata sola.

Nella giornata di domenica 26 febbraio, ha esalato il suo ultimo respiro. Non ce l’ha fatta a vincere quella dura e difficile lotta, contro quel brutto male che ha avuto la meglio su di lei.

I messaggi di cordoglio per Marzia Di Pietro

Ovviamente l’improvvisa scomparsa di questa ragazza così giovane e piena di voglia di vivere, ha sconvolto migliaia di persone. Infatti i suoi amici e colleghi hanno voluto ricordarla con un post sui social.

Una sua collega per informare tutti della perdita, in un messaggio sul web, ha scritto:

Hai lottato tanto cara Marzia, riposa ora tra gli angeli.