Si chiamava Ciro ed è morto a 15 anni, in un grave incidente stradale. L’intera comunità di Casal di Principe, in provincia di Caserta, al momento è in lutto. In tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per l’adolescente andato via da questo mondo troppo presto.

Una notizia triste che ha spezzato il cuore di tutti. Nelle lunghe ore in cui è stato ricoverato in ospedale, tutti hanno pregato affinché riuscisse a sopravvivere.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di domenica 10 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Casal di Principe, in provincia di Caserta.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter nei pressi di piazza Villa. Tuttavia, ad un certo punto un altro giovane alla guida di una macchina, che ha imboccato la strada contromano, lo ha travolto.

L’impatto è stato molto violento ed infatti Ciro è stato sbalzato sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi ed ha allertato d’urgenza anche i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici si sono presto resi conto della gravità delle sue condizioni ed infatti, l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati, di Aversa. Il loro unico scopo era quello di fare il possibile per salvarlo.

Il tragico decesso di Ciro e i messaggi di cordoglio scritti sui social

L’intera comunità ha pregato affinché riuscisse a sopravvivere. Tuttavia, poche ore dopo il grave incidente, nella mattinata di lunedì 11 ottobre, il cuore di Ciro ha cessato di battere per sempre.

Al momento le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Hanno disposto il sequestro della salma e a breve sarà effettuata l’autopsia. Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, su questa tragica perdita ha scritto: