Sono in corso tutte le indagini per la tragica morte di una ragazza di appena 29 anni, chiamata Terry D’Aurio. Poche ore prima, i medici le hanno dato le dimissioni dall’ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate notevolmente e non c’è stato più nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

Sono stati proprio i suoi genitori a decidere di sporgere denuncia. Vogliono fare chiarezza sulla vicenda e soprattutto sulle cause che hanno portato al decesso della giovane.

I fatti sono iniziati nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Casoria, in provincia di Napoli.

Terry all’alba ha iniziato ad accusare forti dolori addominali improvvisi. La madre ed il padre si sono presto allarmati ed è per questo che hanno deciso di portarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, di Frattamaggiore.

CREDIT: FACEBOOK

I medici l’hanno sottoposta ad un’accurata visita, ma poche ore dopo hanno rassicurato i familiari ed hanno permesso alla ragazza di tornare a casa. Le hanno dato 5 giorni di prognosi ed una cura.

Tuttavia, nella mattina del 2 gennaio le condizioni di Terry D’Aurio sono peggiorate notevolmente. I dolori sono diventati sempre più forti, al punto tale che i genitori hanno deciso di chiedere l’intervento di un’ambulanza.

Il tragico decesso di Terry D’Aurio e le indagini per la triste vicenda

È proprio dopo questo nuovo ingresso nello stesso nosocomio che è avvenuto il dramma. Purtroppo il cuore della ragazza ha cessato di battere per sempre. A nulla sono serviti i tentativi dei medici per cercare di aiutarla.

I genitori sconvolti dall’improvvisa perdita, hanno deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. La Procura di Napoli Nord ora ha voluto aprire un fascicolo d’indagine.

Hanno posto sotto sequestro la cartella clinica ed hanno anche disposto il trasferimento del corpo. Sarà solo l’autopsia a dare delle risposte concrete sulla causa che ha portato alla morte di una ragazza di appena 29 anni, che sembrava essere sana e in salute.